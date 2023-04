Männerchor Nesselwang stellt Weichen Richtung Zukunft

Bei der Jahresversammlung der Sänger stehen Ehrungen im Mittelpunkt - und ein bevorstehender Workshop.

19.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bei der Jahresversammlung des Männerchors Nesselwang hat Bürgermeister Pirmin Joas dem Chor für seine Rolle im kulturellen Leben gedankt.

Seit dem Rücktritt des Dirigenten Anton Steiner im September 2021 ist der Chor ohne hauptamtlichen Dirigenten. Persönliche Nachfragen bei potenziellen Kandidaten für das Dirigentenamt waren ohne Erfolg und Inserate in einschlägigen Plattformen brachten ebenfalls keine Rückmeldungen. Umso dankbarer sind die Chormitglieder für die Unterstützung durch Klaus Dirr aus Vils, der in seiner freien Zeit seit Oktober 2022 als Chorleiter zur Verfügung steht. Seither ist wieder ein 14-tägiger Probebetrieb möglich.

Ehemalige Dirigenten springen ein

Damit die Auftritte 2022 nicht generell abgesagt werden mussten, sprangen die ehemaligen Dirigenten Richard Gruber und Arno Möst ein und der Chor konnte immerhin acht öffentliche Auftritte und drei Ständchen gestalten.

Der Vorstand wurde im Amt bestätigt, neu im Team ist lediglich Beisitzer Hans-Toni Hatt. Vorsitzende bleiben Dietmar Bischet und Christoph Angerer, die Kasse führt Karlheinz Kaiser, Schriftführer ist Reinhard Buchner und dem Beirat gehören Gustl Hampl, Richard Gruber, Hans-Toni Hatt und Notenwart Bernhard Kiesling an. Die Kasse prüfen Bernhard Klotz und Erich Hösle.

"Zukunftwerkstatt" zu drei Themenbereichen

Wie geht es mit dem Männerchor weiter? Diese Frage gibt die alte und neue Vorstandschaft an die Mitglieder weiter. Im Mai treffen sich die Sänger ganztägig zur „Zukunftswerkstatt“ in der die drei Themenbereiche Kameradschaft/Gemeinschaftsförderung, Außenwirkung und Sängergewinnung in rotierenden Arbeitsgruppen aufgearbeitet werden sollen.

Die „Wurstehrung“ wurde den Sängern zuteil, die bei mehr als 90 Prozent der Termine im vergangenen Jahr anwesend waren. Bischet ehrte langjährige Chorsänger.

60 Jahre: Georg Wagner (mit Dankesurkunde und Nadel vom Sängerkreis Ostallgäu);

40 Jahre: Anton Steiner und Karlheinz Kaiser.

Die 30 Sänger proben jeden Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr im Haus der Vereine in Nesselwang. Kontakt über Vorsitzenden Dietmar Bischet, Sippholzer Weg 10, 87616 Marktoberdorf/Rieder, Telefon 08342/9698984 oder 0179/1127455 oder per E-Mail an dbischet@gmail.com.