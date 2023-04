"Magie der Pferde": In Füssen gastiert eine Show mit märchenhaften Geschichte

In Füssen gastiert die Show „Magie der Pferde“. Die Veranstaltung bietet neben Rössern auch Artistik und Komik - eingebettet in eine märchenhafte Geschichte.

11.04.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Eine mutige junge Prinzessin begibt sich in Füssen auf eine Reise durch die Zeit. Ihr Ziel ist es, ein magisches Einhorn zu retten, das von bösen Mächten gefangen gehalten wird. Lustige und gerissene Winter-Elfen begleiten die Prinzessin auf ihrer Reise und helfen dabei. Wird es der Gruppe gelingen, das Böse zu besiegen und das magische Einhorn zu befreien? Diese Frage kann sich ab Samstag, 8. April, jeder selbst beantworten, indem er die Show „Magie der Pferde“ auf dem Füssener Festplatz besucht.

Show "Magie der Pferde" ist das erste Mal in Füssen

Sie gastiert laut Veranstalter Stefan Kaiser zum ersten Mal in Füssen. „Wir kommen aus Ostwestfalen und haben unsere Bayerntour an Weihnachten in Ingolstadt gestartet. Über Olching, München und Freising sind wir jetzt nach Füssen gekommen“, berichtet er.

Die Show selbst läuft erst in ihrer zweiten Saison. Kaiser hat aber bereits jede Menge Erfahrung mit Pferdeveranstaltungen. „Meine Familie macht das schon sehr lange. Ich bin damit und im Sattel groß geworden“, sagt er. Genau genommen kommt er aus einer Schausteller- und Artistenfamilie, die diesem Gewerbe bereits seit neun Generationen nachgeht.

Eine Prinzessin und ein Einhorn auf dem Festplatz in Füssen

Magie der Pferde entstand, um „die Saison besser auszunutzen“, erklärt Kaiser. Im Sommer sind er und sein Team mit ihren Pferden viel zum Beispiel auf Ritterspielen und Mittelalterfesten unterwegs, wo sie Ritterturniere präsentieren. Die finden aber unter freiem Himmel statt und sind saisongebundne. Um auch für schlechteres Wetter ein Angebot zu haben, wurde die Märchengeschichte rund um die mutige Prinzessin und das Einhorn im Zelt inszeniert.

15 Menschen, 13 Pferde und ein Esel bringen sie in die Manege. Es handelt sich aber nicht um eine reine Pferdeshow. Artisten und Clowns bereichern das Programm. Der Grund dafür: Die Bilder einer Veranstaltung nur mit Pferden seien irgendwann abgedroschen, sagt Kaiser. Ganz nach dem Motto: Hat man zwei, drei gesehen, kennt man irgendwie alle. Durch die anderen Programmpunkte wolle man außerdem ein breiteres Publikum und nicht nur Pferdefans ansprechen. Eine Show für die ganze Familie, heißt es auf dem Flyer. Das Programm sei so konzipiert, dass alle Generationen angesprochen werden.

Ritter, Cowboys und Spanier sind bei Veranstaltungen in Füssen mit dabei

Die Geschichte rund um die Prinzessin und das Einhorn hat Kaiser mit seinem Geschäftspartner, der auch sein Cousin ist, kreiert. „Wir haben überlegt, was möglich ist und was man gut umsetzen kann“, sagt er. Ritter spielen dabei eine Rolle. Sie hatten für Kaiser „schon immer eine Anziehung“. Aber auch Showbilder aus der Westernreiterei und der spanischen Reitkunst gibt es zu sehen. „Man muss flexibel sein“, sagt Kaiser. „Wir können ein Thema so gestalten, wie es gebraucht wird.“ Gezeigt wird Magie der Pferde in einem beheizten Zelt mit Gastronomie.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Wohl der Pferde. Sie sind zwischen den Shows in mobilen Stallzelten untergebracht. Um jeglichen Stress für die Tiere zu vermeiden, wird auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pferdes ganz individuell eingegangen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. So lasse sich mit einer mobilen Heizung zum Beispiel die Temperatur in den Zelten so regulieren, dass es die Rassen aus warmen Regionen wie Spanien oder Portugal wärmer haben als etwa robustere Ponys oder Kaltblüter.

Da Pferde Gewohnheitstiere seien, bekommen sie in ihren großen Boxen in jeder Showstadt denselben Nachbarn, dasselbe Futter und hätten als einzige Bezugspersonen ihre Reiter und deren Teammitglieder. So falle es den Tieren leicht, sich schnell an neue Umgebungen zu gewöhnen. Denn nur wenn die Pferde glücklich und rundum gut versorgt seien, könnten sie sich wunderschön und anmutig präsentieren und das Publikum begeistern.

Termine und Tickets für die Show "Magie der Pferde" in Füssen

Magie der Pferde ist in Füssen zu folgenden Terminen zu sehen:

Samstag, 8. April, um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr

Sonntag, 9. April, um 14 Uhr

Montag, 10. April, um 15.30 Uhr

Donnerstag, 13. April, um 15 Uhr

Freitag, 14. April, um 15.30 Uhr

Samstag, 15. April, 15.30 Uhr und 19.30 Uhr

Montag und Donnerstag sind Familientage mit ermäßigten Eintrittspreisen. Tickets gibt es an den Spieltagen zwischen 10 und 12 Uhr und ab einer Stunde vor Showbeginn an der Ticketkasse sowie im Vorverkauf über das Internet bei Eventim und unter der Telefonnummer 0176/43878223. Weitere Infos gibt es online unter www.magie-der-pferde.com.

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.

___________________________________________________________

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen