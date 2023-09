Magnusfest in Füssen mit Lichterprozession gefeiert

Nach dem Festgottesdienst führt die Prozession die Gläubigen mit der Magnus-Statue durch die Füssener Altstadt. Der Abschluss wird auf dem Kirchplatz gefeiert.

12.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einem Festgottesdienst, einer beeindruckenden Lichterprozession und einem gelungenen Abschluss auf dem Kirchplatz haben sehr viele Gläubige in Füssen das Magnusfest gefeiert. Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring begrüßte eingangs des Festgottesdienstes zum Patrozinium des Heiligen Magnus in der vollbesetzten Pfarrkirche die zahlreichen Geistlichen, darunter den Festprediger Monsignore Wolfgang Schneck sowie Gabriel Bucher und Christian Wolff, beides ehemalige Kapläne in der Pfarreiengemeinschaft Füssen, sowie einige Pilgergruppen aus umliegenden Gemeinden. Zur feierlichen Umrahmung des Festgottesdienstes trugen Chor, Orgelmusik und ein Bläserquartett bei.

Wann das ewige Leben beginnt

„Gott macht den Glauben in uns, darum sind wir im Gedenken an den Heiligen Magnus zusammengekommen“, betonte einleitend Festprediger Monsignore Wolfgang Schenk aus Dillingen. In einer Predigt in Dillingen hatte Schenk einen Buben an die Gottesdienstbesucher die Frage stellen lassen: Wann beginne denn das ewige Leben? Zunächst keine Antwort, nur Schweigen. Nach erneuter Fragestellung dann letztlich doch eine mehr als zaghafte Antwort einer Frauenstimme: Jetzt. "Inmitten von uns lebt Gott", erläuterte der Festprediger, "wir sind Gott geweiht, jeder Mensch wird dadurch zum Geschenk Gottes". Auch dei Gruppe der Gäste des Gottesdienstes sei göttlich, mit allen Schwächen und Sünden. Jesus habe gesagt, wer dieses Brot esse und wer sein Wort höre, habe das ewige Leben. Deshalb auch zum Ende seiner Predigt am Magnusfest die Frage an die Füssener Gottesdienstbesucher: Wann beginnt das ewige Leben? Natürlich kam mehrstimmig aus dem Kirchenraum die Antwort: Jetzt.

Die Magnusreliquien in Füssen berühren

Am Magnusfeuer auf dem Kirchplatz entzündeten die MinistrantInnen und Ministranten die Kerzen für die Prozessionsteilnehmer. Eine große Ministrantenschar aus den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft führte die Prozession durch die Altstadt an, gefolgt von den Fahnenabordnungen von Feuerwehr und Trachtenverein, der Geistlichkeit und der Statue des Heiligen Magnus. An Stationen am Brotmarkt, Schrannenplatz und Magnusbrunnen wurden Fürbitten zum Wirken des Heiligen mit Bezug in die heutige Zeit vorgetragen. Unter Glockengeläut zog die Prozession singend und betend zurück in die Stadtpfarrkirche St.Mang, wo eine große Schar Gläubiger durch Berührung die Magnusreliquien verehrte.

Getränke und Knabbereien auf dem Kirchplatz in Füssens Altstadt

Auf dem Kirchplatz luden fleißige Helferinnen und Helfer des Kirchen-Kaffee-Teams mit Getränken und Knabbereien noch zum Verweilen ein. Die Möglichkeit, mit den Geistlichen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen, fand regen Zuspruch, ein schöner Abschluss des rundum gelungenen Magnuspatroziniums.