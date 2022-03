Mahnwache in Füssen: Zwölf Menschen protestieren gegen Krieg in der Ukraine

Bei einer Mahnwache am Freitagnachmittag versammelten sich ein Dutzend Bürger am Stadtbrunnen, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

04.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zwölf Bürgerinnen und Bürger haben am Freitagnachmittag in Füssen mit einer Mahnwache ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Unter dem Motto „Nein zum Krieg! Ja zum Frieden in Europa“ versammelten sie sich ab 16.30 Uhr am Stadtbrunnen.

Organisatorin Michelle Derbach von der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Füssen/ Pfronten zeigte sich positiv überrascht von der Beteiligung. Vergangene Woche hatte die 18-Jährige noch allein demonstriert. „Ich bin sehr zufrieden. Und das Wichtigste ist, Flagge zu zeigen, egal ob alleine oder mit ganz vielen.“ Dazu hielten alle Teilnehmer blaue und gelbe Luftballons in der Hand.

Weitere Demonstrationen am Wochenende im Allgäu

Außerdem machten sie mit verschiedenen Plakaten mit Friedens-Botschaften auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam. In anderen Allgäuer Städten, wie Memmingen und Kempten, gibt es am Wochenende weitere Demonstrationen. Kommenden Freitag will sich Derbach mit ihren Mitstreitern erneut am Stadtbrunnen treffen.

