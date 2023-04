Wenn es bei der Post mal länger dauert: Adventsgrüße im Frühling

Der Füssener Harnisch bekommt eine Adventskarte vier Monate zu spät geliefert. So erklärt ein Sprecher der Post die Verspätung.

05.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hans-Eberhard Harnisch aus Füssen staunte nicht schlecht: Am Dienstag, 4. April, erreichte ihn eine Postkarte. Der Inhalt: Adventsgrüße aus Kiel. Weihnachtspost. Freunde von ihm und seiner Frau leben im Norden. Sie schickten am 12. Dezember die Karte mit der Post nach Füssen. Knapp vier Monate später – zum Start des Frühlings – kamen die Adventsgrüße nun an. Warum passiert es immer wieder, dass Postkarten mehrere Monate oder gar Jahre unterwegs sind?

Deutsche Post zum Fall in Füssen: Kommt immer wieder mal vor

Ein Sprecher der Deutschen Post betont, dass es zu solchen Fällen immer wieder einmal komme. Allerdings nie bei Briefen. Es gibt aber Karten, die bereits vor Jahren oder Jahrzehnten abgestempelt wurden. Diese tauchen dann im aktuellen Sendungsstrom auf und werden zugestellt. Warum die Postkarten „so lange unterwegs“ waren, lässt sich nur ganz selten herausfinden, so der Sprecher. In den wenigen Fällen, die bisher aufgeklärt werden konnten, stellte sich heraus, dass die Sendungen schon einmal regulär befördert worden waren und wieder in einen Post-Briefkasten eingeworfen wurden. „Sei es aus Versehen oder weil sich jemand einen Scherz erlaubt hat“, teilt der Sprecher mit.

Verspätete Post in Füssen: Postkarten geraten erneut in Umlauf

So geraten hin und wieder Postkarten bei Umzügen und Haushaltsauflösungen erneut in Umlauf. Nicht völlig auszuschließen sei aber auch, dass beim Umbau einer der Betriebsstellen die Postkarte entdeckt und auf den Weg gebracht wurde: „Wenn solche Sendungen mit zustellfähigen Anschriften im aktuellen Sendungsstrom auftauchen, werden sie von uns zugestellt.“ Denn eine Postkarte ist auch nach vielen Jahren noch immer eine Sendung, die der Post zur Übermittlung anvertraut wurde und „die wir zustellen, egal wie lange beziehungsweise wie oft sie auch unterwegs war“. Die Zustellerinnen und Zusteller der Post liefern jeden Werktag etwa 48 Millionen Briefe aus. 86 Prozent der Briefe erreichen ihre Empfänger laut Post bereits am nächsten Werktag. Das schaffe kein anderes Postunternehmen in Europa. Der Sprecher weist daraufhin: „Die Laufzeiten messen nicht wir selbst, sondern eine externe, unabhängige Firma.“ Der TÜV bestätige regelmäßig, dass das die Ergebnisse korrekt seien.

Post: "Wir nehmen jede einzelne Beschwerde unserer Kunden ernst"

Dennoch räumt der Sprecher ein: Es gebe immer wieder Fälle, in denen es aus unterschiedlichen Gründen zu betrieblichen Problemen kommen kann. Beispielsweise zu kurzfristigen Erkrankungen, Witterungseinbrüche oder ähnlichem. „Wir nehmen jede einzelne Beschwerde unserer Kunden ernst und sind immer bereit, den konkreten Fällen nachzugehen“, so der Sprecher. Dafür biete das Unternehmen zahlreiche Kontaktmöglichkeiten an, wie etwa den klassischen Telefonanruf über die Kunden-Hotline oder die Social-Media-Kanäle.