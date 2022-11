Einbruch nach Beziehungsende: Mann steigt bei der Ex ein und fährt mit über zwei Promille davon

Ein 26-Jähriger ist in Lechbruck in die Wohnung seiner Ex-Freundin einbebrochen. Dann fuhr er betrunken davon und bedrohte einen Zeugen.

In Lechbruck ist ein 26-Jähriger nach dem Ende einer Beziehung mit einer 22-Jährigen in deren Wohnung eingebrochen. Laut Polizei kletterte der Mann über die Dachrinne hinauf in den ersten Stock und hebelte dort ein Fenster auf. Aus der Wohnung nahm er einen Laptop im Wert von etwa 400 Euro mit.

Als seine Ex-Freundin zurück kam, verständigte sie die Polizei. Dabei äußerte sie gleich den Verdacht, dass ihr Ex-Freund der Täter sein könnte. Der war in der Zwischenzeit mit einem Transporter davon gefahren.

Nach einer Fahndung nahmen Polizeibeamte den 26-Jährigen in Marktoberdorf fest. Dabei stellten die Polizisten nicht nur den gestohlenen Laptop sicher, sondern auch ein verbotenes Messer. Sie bemerkten auch, dass er als Fahrer erheblich - weit über zwei Promille - betrunken war.

Im Nachhinein stellte sich außerdem heraus, dass der Mann einen Zeugen bedroht hatte, der ihn kurzzeitig verfolgt hatte. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Auto sehr langsam an dem Zeugen vorbei und deutete an, dass er ihm die Kehle durchschneiden werde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Einbruchdiebstahls, Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Polizeibeamte und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

