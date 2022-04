Mann rastet vor Diskothek aus: 43-Jähriger beißt Polizisten Finger blutig

Ein Betrunkener hat vor einer Diskothek in Füssen für Aufregung gesorgt. Der 43-Jährige biss einem Polizisten in den Finger.

23.04.2022 | Stand: 11:48 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23. April 2022) kam es in einer Füssener Diskothek zwischen einem 43jährigen Mann und seiner Freundin zum Streit. Der Mann war aufgrund dessen derart aufgebracht, dass er von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes nach draußen begleitet wurde.

Vor der Tür rastete der stark alkoholisierte Mann nach Polizeiangaben "komplett aus", weswegen die Polizei verständigt wurde. Bei Eintreffen der Beamten griff der 43Jährige diese unvermittelt an. Dabei biss er einem der Polizisten in den Finger, so das dieser blutete. Ein weiterer Beamter wurde am Knie leicht verletzt. Der Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend kam er in Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

