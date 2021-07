Marathon mit 12 Jahren! Nesselwanger läuft mehrmals um den Grüntensee

Moritz Allgayer legt die Langdistanz in vier Stunden und elf Minuten zurück. Dafür lief der 12-Jährige viermal um den Grüntensee. Was ihn dazu bewegte.

Es ist eine erstaunliche Leistung für einen erst Zwölfjährigen: Der Nesselwanger Moritz Allgayer hat am Grüntensee in vier Stunden und elf Minuten seinen ersten Marathon absolviert. Als ihn die AZ zum Interview zuhause trifft, gibt er sich aber sehr bescheiden. „Achten sie bitte darauf, dass der Artikel über mich nicht zu prahlerisch rüberkommt“, sagt der Bub. Doch das ist leichter gesagt als getan angesichts dessen, was der Schüler des Gymnasiums Füssen kürzlich vollbracht hat.

42,195 Kilometer machten nicht immer Spaß

Nur in Begleitung seiner Mutter Dorothea und seines Vaters Stefan, die vom Fahrrad aus auf ihn achteten, ging es an einem Sonntag in aller Frühe los. Start war um 5.30 Uhr am Schützenheim in Haslach am Grüntensee Die Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer gehört seit 1896 zu den Königsdisziplinen bei Olympischen Spielen und stellt selbst für erfahrene, erwachsene Ausdauersportler eine ganz schöne Herausforderung dar. Gefragt sind große Willenskraft und Durchhaltevermögen. Viele Erwachsene sind dem nicht gewachsen.

Der Zwölfjährige Moritz Allgayer schon. Auch wenn er zugibt, nicht ausschließlich „Spaß“ gehabt zu haben, als er seinen ersten Marathon zurückgelegt hat. Dabei mag es seinem jungen Alter geschuldet sein, dass er schon bald nach dem Start „ein bisschen traurig“ darüber gewesen sei, dass die ganze Aktion „bald wieder fertig“ sein würde. Immerhin habe er sich in den zwei Wochen vor dem Marathon von Tag zu Tag mehr darauf gefreut.

Allgayer über seinen Motivationsgrund

Speziell darauf vorbereitet habe er sich indes nicht, sondern seiner Leidenschaft für den Ausdauersport gefrönt. „Normal wie immer.“ Sein Trainingsalltag sieht zwei-, dreimal pro Woche Einheiten mit der Langlaufabteilung beim Skiklub (SK) Nesselwang im Trendsportzentrum vor. Außerdem sei er zum Laufen gegangen, „wie ich Lust gehabt habe“. Und die muss offenbar ziemlich groß sein. Schließlich hat sie Allgayer auch dazu getrieben, es mal mit einem Marathon zu versuchen. Bereits vorher hatte er „zwei, drei Halbmarathons“ absolviert.

An seinem großen Tag ist der Zwölfjährige schließlich „viermal mit einer Extraschleife“ um den Grüntensee gelaufen und hat am Tag danach nur denjenigen Schulkameraden von seiner beeindruckenden Leistung erzählt, die ihn auf sein, von Muskelkater verursachtes, leichtes Humpeln der Beine angesprochen haben. Er will eben nicht prahlen.

