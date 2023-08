Maria Hilf in Eisenberg-Speiden braucht selber Hilfe

Die Wallfahrtskirche muss einer Untersuchung zufolge dringend saniert werden. Wo die nötigen 1,58 Millionen Euro dafür herkommen, ist noch nicht restlos geklärt.

Von Albert Guggemos

02.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Eisenberg-Speiden muss dringend saniert werden. Die Kosten werden dafür auf 1,58 Millionen Euro geschätzt, berichtete Kirchenpfleger Hans Berktold in der Eisenberger Bürgerversammlung. Zwar übernehme die Diözese den Löwenanteil und sind weitere Zuschüsse in Sicht, doch sei derzeit noch eine Finanzierungslücke von 255.000 Euro offen.

