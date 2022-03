Maria-Hilf in Speiden: Auftakt der Fastenwallfahrtstage

Pfarrer Ebbers strahlt in seiner ehemaligen Wallfahrtskirche und beschwört, dass es Gottes Hilfe nicht ohne eigenen Beitrag gibt.

Die Wallfahrtskirche Maria Hilf hat Pfarrer Rupert Ebbers auch 24 Jahre nach seiner Abberufung noch immer tief ins Herz geschlossen. Aus seinen Worten strömt tiefe Wärme und Herzblut in dem Marienjuwel. Deshalb brachte er bei seiner Begrüßung und dem Auftakt zu den diesjährigen Fastenwallfahrtstagen zum Ausdruck, dass er sehr gerne gekommen sei. Seine geschliffene Rhetorik bringt für jedermann verständlich zum Ausdruck, was er den Menschen mit auf den Weg geben will.

Er weist mit dem Evangelium von der Hochzeit von Kanaan darauf hin, dass Jesus von den Menschen zunächst eine Eigeninitiative erwartet, nur dann können sie seine Hilfe erfahren, wenn der eigene Beitrag erfüllt ist.

Fastenwallfahrtstage: Jesus fordert Mitarbeit

„Füllt die Krüge randvoll mit Wasser“. Unter diesem Motto verdeutlichte der Prediger, dass Jesus zunächst unsere Mitarbeit einfordert, dass Jesus uns einbindet in sein Tun, ohne sich dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Dies heißt wörtlich: „Bei allem was ich von Gott erwarte, muss ich dafür Voraussetzungen schaffen“. Damit erklärt der Geistliche was wir tun können, dass wir seine Hilfe erfahren dürfen. (Lesen Sie auch: Pfarrgemeinderatswahlen in Füssen: Wer lässt sich in diesen Zeiten aufstellen?)

Die Botschaft von den zu füllenden Krügen bezeichnet der Prediger als Hintergrundfolie für sein Auftreten bei der Hochzeit von Kanaan, er bewegt sich im Hintergrund, erst als seine Mutter ihn bittet, tritt er in Erscheinung. Und er bindet die Menschen von Anfang an mit ein.

Weitere Termine in Maria Hilf

Leere Krüge sind wie leere Hände, erst wenn sie gefüllt werden oder tätig werden, bringen sie Nutzen. Unsere Werke werden erst dann gute Werke, wenn wir sie in seinem Namen beginnen, dann wir Gott uns erhören. Dann kommen unsere Bitten nicht leer zurück, dann werden wir Erhörung finden.

Pfarrer Wolfgang Schnabel dankte Rupert Ebbers nach dem gemeinsamen Segen für sein Kommen und lud auch gleich für den kommenden Freitag, 11. März, zum zweiten Fastenwallfahrtstag mit Pfarrer Oliver Rid aus Marktoberdorf unter dem Motto „Die Fastenzeit – eine ganz besondere Bergtour“ ein.