Marianne und Jakob Häfele aus Eisenberg feiern Goldhochzeit

20.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Genau 50 Jahre ist es her, dass sich Jakob und Marianne Häfele in der Hopfe­rauer Pfarrkirche St. Martin das Jawort gegeben haben. Das engagierte Ehepaar lebt seit 1980 im eigenen Haus im Schlossbergweg in Eisenberg. Es hat vier Kinder und sechs Enkelkinder, ein Sohn ist von Geburt an behindert, was die Familie nach eigenem Bekunden sehr zusammengeschweißt hat. Ja­kob hatte den Beruf des Zimmerers erlernt, den der aber nach einem schweren Kletterunfall nicht mehr ausüben konnte. Er fand dann nach längerer Genesungszeit bei der Post eine neue Anstellung.

Zahlreiche Ehrenämter

Das Leben und die Entwicklung der Burgengemeinde hat Jakob Häfele in großem Umfang mitgeprägt. Er vertrat die Bürger 24 Jahre im Eisenberger Gemeinderat und ebenso lange in der Verwal­tungsgemeinschaft Seeg. In zweimal zwei Amtsperioden stellte sich Hä­fele auch als Schöffe den Amtsge­richten Kaufbeuren und Kempten zur Verfügung und war zwölf Jahre Behindertenbe­auf­tragter der Gemeinde. Hoch­geschätzt war auch seine ebenfalls 24-jährige und von viel Herzblut geleitete Tätigkeit in der Kirchenverwaltung Zell und Maria Hilf. In Speiden hatte er die Sanierung der Wallfahrtskirche Ma­ria Hilf in den 1990er Jahren mit vielen hundert Ar­beits­stunden organisiert, ge­leitet und voran getrieben. Auch die Umrüstung der alten Schule in Speiden zum Pfarrheim trug seine Handschrift. Als Anfang der 2000er Jahre die Pfarr­kirche in Zell renoviert werden musste, war es wiederum Häfele, der das in die Hand nahm und erfolgreich über die Bühne brachte. Dann folgte noch ebenfalls unter seiner Regie die Erneu­erung und Erweiterung des Friedhofs in Zell. Besonders freut ihn, dass mit einem von ihm angefertigten Holz­modell des Kreuzes vom alten Fried­hofsteil im erweiterten Friedhofsteil nun ein ebenbürtiges Kreuz aufgestellt werden konnte, angefertigt vom Pfrontener Kunst­schmiedemeister Phi­lipp Trenkle. Daneben stellte sich Häfele über 50 Jahre der Füssener Bergwachtbereitschaft bei unzähligen Einsätzen mit seinem Erfah­rungsschatz zur Verfügung und diente auch 20 Jahre beim THW in Füssen.

Ehefrau war die beste Stütze

Bei all seinen vielen Aufgaben, die dem rührigen Handwerker anvertraut wurden, stand ihm seine Frau Marianne in allen Lebenslagen hilfsbereit zur Seite. Sie diente der Pfarrei und den Gläubigen 14 Jahre im Pfarrgemeinde­rat der Pfarrei Zell, versorgte mit Gleichgesinnten die Helfer bei den verschiedensten Renovierungsarbei­ten mit Verpflegung und Geträn­ken und verrichtete hin­terher Reinigungsarbeiten. Heute erfreuen sich Marianne und Jakob Häfele guter Gesundheit und unternehmen gerne noch kleinere Bergtouren und gemüt­liche Wande­rungen, am liebsten ver­bunden mit der Einkehr in einer gemütlichen Hütte.