Markt Reutte kauft Garten der Franziskaner

Der seit 1628 in Reutte tätige Franziskanerorden verlässt im August 2014 die Marktgemeinde. Das Kloster wird zu diesem Zeitpunkt aufgelassen. Diese für die Reuttener schockierende Nachricht teilte vor kurzem der Provinzial für Österreich und Südtirol, Oliver Ruggenthaler, dem Pfarrer Kirchen- und Pfarrgemeinderat von St. Anna beim Besuch in Reutte mit. Bild zeigt Das Kloster der Franziskaner in Reutte mit der Pfarrkirche St. Anna.