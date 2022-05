Was sich in der Markthalle Füssen schnell verbessern lässt

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter sucht das Gespräch mit den Mietern der Markthalle. Fahrradständer und Unkraut sollen verschwinden.

08.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bürgermeister Maximilian Eichstetter hat sich kürzlich mit den Mietern und dem Verwalter der Markthalle getroffen. „Ich wollte alle Pächter an einen Tisch bringen, um zu hören, was in der Markthalle gut und was nicht gut läuft und bei welchen Themen wir von der Verwaltung unterstützen können,“ sagte Eichstetter laut Pressemitteilung. Außerdem war er daran interessiert, wie die Saison in der Markthalle anlief.

Der Verwalter der Markthalle, Markus Krug, gab einen Überblick über die derzeit anstehenden Themen: Da der Fahrradständer am Eingang der Markthalle weniger zum kurzzeitigen Abstellen von Fahrrädern benutzt werde, sondern die Räder meist sehr lange Zeit dort stehen, wird der Ständer entfernt. Fahrradbesitzer, die ihr Rad dort abgestellt haben, haben bis zum 15. Mai Zeit, es zu entfernen, ansonsten werden die Räder in das Fundbüro gebracht. Sobald der Fahrradständer entfernt ist, wollen die Mieter in einer gemeinsamen Aktion auch das Unkraut rund um die Markthalle entfernen.

Nicht zufrieden mit dem Zustand der Toiletten

Seit Ende vergangenen Jahres reinigen die Mieter die Markthalle selbst. Da die Toiletten öffentlich zugänglich sind, gibt die Stadt dafür einen Zuschuss. „Das klappt gut“, sagte Krug. Nicht ganz zufrieden sind Krug und die Mieter mit dem Zustand der Toiletten. Eichstetter versprach zu prüfen, ob die Stadt die Toiletten renovieren kann – um Kosten zu sparen, soll geprüft werden, ob dies die städtischen Handwerker übernehmen könnten.

Stadtfest Füssen: Markthalle ist dabei

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Eichstetter, als Krug ihn darüber informierte, dass die Markthalle beim Stadtfest mit von der Partie sein wird. Derzeit überlegen die Mieter, wer sich mit einem Stand beteiligen wird.

