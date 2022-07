Dieser Star der Neuen Deutschen Welle besucht das Zeppelin-Musical

Er ist ein Star der Neuen Deutschen Welle - und schaut sich das Musical Zeppelin im Festspielhaus Füssen an. Hier bewundert er seinen Freund Alexander Kerbst.

13.07.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Unter den Besuchern im Festspielhaus Neuschwanstein sind fast immer auch Promis aus Wirtschaft, Kultur und Politik. Einlassleiterin Sonja Kübert kann nicht alle kennen, aber bei Markus („Ich will Spaß“) kam bei ihr sofort die Erinnerung an die Neue Deutsche Welle auf. Musik, die ihr noch immer gefällt. Markus kam, um einen Freund auf der Bühne zu sehen.

Als Kapitän Pruss auf der Bühne

Denn gemeinsam könnten sie lautstark – wie der Graf Dürckheim und sein König – singen: „Freundschaft ist stark, Freundschaft besteht“: Markus, der derzeit mit anderen Schlagerstars auf Festivals „40 Jahre Neue Deutsche Welle“ feiert, und Alexander Kerbst, Musical-Darsteller am Festspielhaus Neuschwanstein. Erneut stand Kerbst als Kapitän Pruss in Ralph Siegels „Zeppelin - das Musical“ auf der Bühne. Markus saß mit Ehefrau Yvonne im Publikum.

Musical Zeppelin in Füssen feiert Wiederaufnahme: Das sind die besten Bilder des Stücks

Von Füssen ganz begeistert

„Wir sind zum ersten Mal in Füssen und begeistert“, erklärt das sympathische Paar, das sich überlegt, am nächsten Tag auch Neuschwanstein zu besuchen. Ein großes Kompliment macht Markus der „Zeppelin“-Inszenierung von Benjamin Sahler. Ein Sonderlob bekommt – weil der nach Feierabend gerade am Bistrotisch vorbeiläuft – der Sänger der „Münchner Freiheit“ Tim Wilhelm. Er sei souverän als Graf Zeppelin aufgetreten, meint Markus. Kurz geht es darum, wie es ist, im Wechsel Musical oder mit der Band zu singen.

Welches Lied ein Füssener spontan anstimmt

„Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich“, ist der neue Titel von Markus, auf den Yvonne charmant hinweist. Als Markus vorm Hotel Sonne aus dem Auto steigt, wird er erkannt. Ein Füssener auf dem Heimweg stimmt spontan „Kleines Feuerzeug brenn...“ an. Bekanntlich war das 1996 der zweite große Hit nach dem Riesenerfolg „Ich will Spaß“, den der jetzt bei Frankfurt am Main lebende Sänger und Musiker 1982 hatte.

