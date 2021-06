Mit der Sanierung des Kanalnetzes in Hopfen rollt das nächste Mega-Projekt auf die Stadt zu. Passiert nichts, droht Verantwortlichen sogar Gefängnis.

22.06.2021 | Stand: 07:45 Uhr

Es sah aus wie ein Fund aus der Römerzeit, was Michael Weber da auf dem Tisch drapiert hatte: Dort standen drei Gegenstände aus Metall, völlig verrostet und schon am zerbröseln. Doch so alt sind die drei kreisrunden Gegenstände noch nicht, wie der technische Betriebsleiter der Füssener Stadtwerke erläuterte.