Marodes Wassernetz wird die Stadt Füssen Millionen kosten

Mit der Sanierung des Kanalnetzes in Hopfen rollt das nächste Mega-Projekt auf die Stadt zu. Passiert nichts, droht Verantwortlichen sogar Gefängnis.

21.06.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Es sah aus wie ein Fund aus der Römerzeit, was Michael Weber da auf dem Tisch drapiert hatte: Dort standen drei Gegenstände aus Metall, völlig verrostet und schon am zerbröseln. Doch so alt sind die drei kreisrunden Gegenstände noch nicht, wie der technische Betriebsleiter der Füssener Stadtwerke erläuterte. Ganz im Gegenteil. Die Fragmente stammen aus alten Wasserleitungen am Enzensberg in Hopfen. „Dort haben sich im vergangenen Jahr gleich mehrere Rohrbrüche ereignet“, sagt Weber. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Der Stadt steht damit das nächste Mega-Projekt bevor. Zwar ist noch offen, wie viel die Sanierung des (Ab-)Wassernetzes tatsächlich kosten wird. Doch eins ist klar: Es wird sehr teuer. Hinter vorgehaltener Hand ist die Rede von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag.