Festspielhaus Neuschwanstein: Stanzbiegeforum lockt Fachbesucher an

140 Fachbesucher kamen zum vierten Allgäuer Stanzbiegeforum in das Festspielhaus Neuschwanstein. Die Topthemen: E-Fahrzeuge und Energieeffizienz.

02.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das Allgäuer Stanzbiegeforum hat sich mittlerweile zum etablierten Branchentreff für die gesamte Stanzbiegebranche entwickelt. Zur vierten Auflage kamen im September rund 140 Fachbesucher von mehr als 60 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Festspielhaus Neuschwanstein. Im Fokus standen diesmal Themen wie die Elektrifizierung des Automobils, Material- und Energieeffizienz, Standardisierung und Digitalisierung.

Otto Bihler aus Halblech stellt neue Entwicklungen vor

Wie die Otto Bihler Maschinenfabrik, der Kupferspezialist Wieland und der Normalienhersteller Meusburger diesen Anforderungen begegnen, erfuhren die Fachbesucher in sieben Vorträgen. Die Referenten von Bihler präsentierten die neueste hochstandardisierte Maschinen- und Werkzeugtechnologie des Halblecher Familienunternehmens. Mit dieser sind Produzenten von Stanzbiegeteilen und Baugruppen für zukünftige Aufgaben bestens gerüstet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Daneben zeigten die Referenten an Automationslösungen, wie sich mit der Bihler-Technologie bis zu 50 Prozent Material in der Fertigung von E-Komponenten im Automobil einsparen lässt.

Und wie effizient und anschaulich Kundenschulungen an digitalen Zwillingen von Bihler-Maschinen sind, erfuhren die Fachbesucher im dritten Vortrag. In den beiden Fachvorträgen von Wieland informierte der Referent über die neuesten Trends bei Kupferbandlegierungen für Steckverbinder und die Biegbarkeit von Bändern für Hochstrom-Steckverbinder. Die Vortragenden von Meusburger referierten über die Standardisierung im Stanzwerkzeugbau und wie sich Unternehmenswissen nachhaltig sichern lässt.

Teilnehmer besichtigen nach Festspielhaus Neuschwanstein auch Unternehmen

Nach so viel geballter Information, ließen die Teilnehmer die Veranstaltung mit einem gemütlichen Essen samt Panoramablick auf die beiden Königsschlösser und die Allgäuer Berge ausklingen. Bei strahlend schönem Wetter nutzten sie die Zeit zudem zum Networking und intensiven Erfahrungsaustausch. Um die neuesten Entwicklungen auch live zu sehen, besichtigten die Teilnehmer die Werke der Unternehmen.

