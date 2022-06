Was wurde aus dem von der Politik versprochenen Masterplan für den Forggensee?

Das Projekt für den Forggensee ist von der Politik groß angekündigt worden. Doch was ist daraus und aus den versprochenen Fördergeldern (100.000 Euro) geworden?

11.06.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Es war an einem Tag im Mai 2018. Landrätin Maria Rita Zinnecker sprach bei einem Termin zur Zukunft des Forggensees vom durchschlagenen gordischen Knoten. „Über Jahre hinweg haben wir uns im Kreis gedreht.“ Bei dem Termin ging es um ein altbekanntes Problem: Die Verlandung des Forggensees. Dieser entgegenzusteuern, kostet viel Geld. Ein „Masterplan Forggensee 2030“ wurde ins Leben gerufen, eine Förderung von 100.000 Euro in Aussicht gestellt. Zum ersten Mal, hieß es damals, sei es gelungen, den Freistaat mit in die Pflicht zu nehmen – das Bayerische Umweltministerium sagte Hilfen zu. Drei Jahre später stellt sich die Frage: Was ist aus dem Projekt geworden?

