Meditieren mit Kühen: Auf Kuschelkurs mit einem 1000 Kilogramm schweren Tier

Der Steingadener Markus Holzmann bietet meditatives Kuh-Kuscheln an. Der Kontakt zu den großen Tieren erdet tatsächlich - vor allem, wenn sie schnurren.

08.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Emmis dunkles Fell fühlt sich glatt und warm an. Die Kuh steht ruhig da, während der Striegel über ihren Körper gleitet. Schon diese rhythmischen Bewegungen haben etwas Entspannendes. Doch beim meditativen Kuh-Kuscheln geht es um mehr. Markus Holzmann bietet diese Art der Meditation mit seinen Kühen seit ein paar Jahren auf dem Hof seiner Mutter in Steingädele an. Auf die Idee kam er nach einer Wanderung. Er und Emmi marschierten 2019 von Bayern nach Hannover. Dabei lernte Holzmann nach eigenen Angaben eine Menge über sich selbst - und so kam die Idee für Kuh-Erlebnisse. Nach der Wanderung meldete er sein eigenes Gewerbe an. Neben dem Kuh-Kuscheln bietet er unter anderem Wanderungen mit Rindern an und hilft Pferdebesitzer, wenn deren Tiere zum Beispiel Angst vor Kühen haben.

