Mehr als fällig: Röfleuter Weg in Pfronten wird gerichtet

Bereits im kommenden Jahr könnte die Verbindungsstraße saniert werden. Vor zehn Jahren funktionierte das noch nicht.

31.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn alles glatt läuft, könnte kommendes Jahr die Pfrontener Gemeindeverbindungsstraße von Weißbach nach Röfleuten saniert werden. Mit hörbarer Erleichterung hat der Gemeinderat der Planung für den Röfleuter Weg zugestimmt, die ihm Moritz Kauf vom Kemptener Ingenieurbüro IWA präsentierte. Der Ausbau der Straße wird schließlich seit langem von den meisten ersehnt, wie Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste) sagte und weitere Räte betonten. Bereits 1983 war mit einer Planung dafür begonnen worden, 2011/12 wurde ein Plan sogar fertiggestellt. Er konnte aber nicht verwirklicht werden, weil es der Gemeinde nicht gelang, alle nötigen Flächen zu kaufen. Nachdem diesmal bereits alle Grundstücksfragen geklärt sind, kann die im Verlauf und den Kurvenbereichen angepasste Straße jetzt gebaut werden. Die Forderungen im Gemeinderatsbeschluss von 2012 werden auch in der angepassten Planung erfüllt, erklärte Kauf: Die Fahrbahn und der neue begleitende Geh- und Radweg an der Nordseite sowie der Grünstreifen dazwischen werden so schmal wie möglich ausgeführt und der Einfängweg wird künftig rechtwinklig in den neuen Röfleuter Weg münden.