Mehr Raum für junge Christen in Eisenberg-Speiden

Weihbischof Florian Wörner segnet das neue Domizil der Gruppe „Focus on Jesus“ im Pfarrheim . Die Gruppe geht moderne Wege, um Jugendliche zu erreichen.

06.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Pfarrheim in Speiden ist in der oberen Etage umgebaut worden. Hier hat die katholische Jugendgruppe „Focus on Jesus“, die in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Seeg beheimatet ist, ein neues Zuhause gefunden.

Zwischenmauer entfernt, Brandschutz erneuert

Am Abend der Segnung durch Weihbischof Florian Wörner erklärte Pius Berktold den Werdegang der Renovierung. Um mehr Platz zu schaffen, wurde eine Zwischenmauer entfernt, außerdem wurden die Brandschutzmaßnahmen dem neuen Standard angepasst. Die Kosten konnten nach Spendenaufrufen überwiegend gedeckt werden. Die Sparkasse Allgäu, die VR Bank Augsburg-Ostallgäu, aber auch die Diözese sowie die Pfarreiengemeinschaft Seeg spendeten zusammen fast 17.000 Euro. Nachdem auch die Aktiven der Vereinigung „Focus an Jesus“ fleißig Hand angelegt hatten, konnte die feierliche Segnung durch den Weihbischof erfolgen.

Online-Gruppe, die immer größer wird

Das Kernteam der Gemeinschaft, die am 2. Dezember 2018 von Pius Berktold, Miriam Ebert, Alina Kössel und Pia Berktold gegründet wurde, stammt aus der Pfarreiengemeinschaft. Die Gruppe „Focus an Jesus“ sei eine Online-Gruppe, die immer größer werde, sagte Pius Berktold. Sie sei auch in den sozialen Netzwerken aktiv, um die Jugendlichen zu erreichen. Der Akt der Segnung war von sehr vielen Jugendlichen besucht, da im Anschluss mit einem vorwiegend vegetarischen Essen auch das vierjährige Bestehen gefeiert wurde.

Was Weihe und Segnung unterscheidet

Weihbischof Wörner sagte, er sei voller Freude hierher gekommen: „Ich fühle mich unter so vielen jungen und engagierten Gläubigen sehr wohl!“ Bevor der Würdenträger mit seinen Amtshandlungen begann, spielte die fünfköpfige Musikgruppe mehrere geistliche Lieder, die in tiefer Andacht mitgesungen und mitgefeiert wurden. Weil die meisten Menschen den Unterschied zwischen einer Weihe und einer Segnung nur flüchtig kennen, erklärte der Weihbischof dies in verständlichen Worten seinen jungen Zuhörern. Es werden alle Gegenstände, die im Gottesdienst eingesetzt werden, zum Beispiel Volksaltar, Ambos, Kelche, Patenen, Messgewänder, Altartücher und dergleichen feierlich geweiht. Alle nicht-kirchlichen Objekte, das können Fahrzeuge, Tiere oder normale Gebrauchsgegenstände sein, bekommen eine Segnung. Wörner betonte dabei die große Bedeutung von Weihen und Segnungen. Auch jeder Laie könne benedizieren, zuvor müsse aber um Gottes Gnade von oben gebeten werden. Der Weihbischof sprach Gebete und segnete mit Weihwasser die Räumlichkeiten.

Im Anschluss trugen die jungen Christen noch persönliche Fürbitten vor, bevor eine weitere musikalische Darbietung die tiefgehende Feier beendete. Dann wurden festliche Speisen angeboten, die die jungen Menschen mitgebracht hatten und im Buffet zum Genießen und zum gemeinsamen Mahl einluden.

