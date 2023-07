Mehr Schulden und große Projekte: Es tut sich was in Eisenberg

Bei der Bürgerversammlung in Speiden zeigt sich Bürgermeister Kössel erfreut über steigende Gästezahlen. Bei der Schülerbetreuung fürchtet er jedoch große Probleme.

Von Albert Guggemos

28.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Gut besucht war die Bürgerversammlung in Eisenberg, zu der Bürgermeister Manfred Kössel auch Pfarrer Wolfgang Schnabel, Altbürgermeister Alfons Stapf sowie Renate Carré, die Koordinatorin der Burgenregion Allgäu-Außerfern, in der Mehrzweckhalle der Von-Freyberg-Schule in Speiden begrüßte. Mit den Touristikzahlen zeigte sich der Bürgermeister sehr zufrieden: Mit fast 70.000 Übernachtungen sei eine erfreuliche Steigerung zu verzeichnen. 3475 Gäste nutzten das für sie kostenlose Busangebot, was der Gemeinde 20.000 Euro kostete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.