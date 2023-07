Mehrere Anzeigen für Betrunkenen in Füssen: Sachbeschädigung, Bedrohung und Vortäuschen von Straftat

Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen Betrunkenen nach seinem Rausch in Füssen. Er behauptete, verprügelt worden zu sein und bedrohte einen Mann.

23.07.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Einen Rausch mit Folgen hatte ein Mann in Füssen am Samstagabend. Wie die Polizei mitteilt, gab der stark betrunkene 36-Jährige am Samstagabend an, von meheren Menschen verprügelt worden zu sein. Zeugen hatten aber gesehen, wie er eine Treppe hinuntergestoplert war.

Zudem hatte der Mann veruscht, eine Tür einzutreten und den Eigentümer bedroht. Ihn erwarten un Anzeigen wegen Vortäuschens einer Straftat, Bedrohung und versuchter Sachbeschädigung.

Betrunkener kommt in Füssen ins Krankenhaus

Laut Polizei wurde der Mann außerdem aufgrund seiner Alkoholisierung ins Krankenhaus eingewiesen - dort blieb er aber nur kurz.