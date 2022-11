Mehrere hundert Besucher strömen zu Weinmesse ins Festspielhaus Füssen

Ganz egal, ob Grauburgunder oder edler Rotwein: Mehrere hundert verschiedene Sorten konnten Besucher jetzt bei der Wein Convention in Füssen probieren.

07.11.2022 | Stand: 16:52 Uhr

Winzer aus halb Europa und Besucher aus dem ganzen Südbayerischen Raum: Die Wein Convention im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zog heuer wieder viele Gäste an. Convention ist englisch und steht für eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit ähnlichen Interessen treffen, um andere Gleichgesinnte kennenzulernen.

Wein Convention in Füssen: 50 Winzer aus Europa zu Gast

In dem Fall waren das über 50 Winzer aus Deutschland, Italien, Österreich, Spanien oder Frankreich. „Und gerichtet ist die Veranstaltung an jeden – egal ob Gastronom, Hotelier oder Privatperson“, sagte Corina Zimmermann im Vorfeld. Die Marketingchefin des gleichnamigen Getränke-Fachgroßhandels aus Roßhaupten organisierte gemeinsam mit Sommelier Gregor Lang bereits zum zweiten Mal die Convention in Füssen. Rund 700 Besucher konnte sie eigenen Angaben zufolge dabei begrüßen.

Die Veranstaltung solle sich künftig fest in der Region etablieren. „Denn im Allgäu gibt es eigentlich momentan nichts Vergleichbares", sagt Zimmermann.

Weinmarkt im Allgäu expandiert

Vor zwölf Jahren hat Zimmermann Getränke begonnen, erste Weine in ihr Sortiment aufzunehmen. Anfangs waren es nur wenige verschiedene Flaschen, inzwischen bietet FZ-Getränke seinen Kunden über 600 verschiedene Weinsorten an. Sommelier Lang stellt sogar in Zusammenarbeit mit Hotels und Restaurants eigene Weinkarten zusammen. Viele der FZ-Zulieferer kamen nun nach Füssen zur Messe.