Bauausschuss Schwangau: Warum das Dach für eine Tiefgarageneinfahrt nicht kommt

Abgelehnt hat der Bauausschuss Schwangau die Pläne für ein Garagendach an zwei Mehrfamilienhäusern unterhalb der Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein,

Einstimmig abgelehnt hat der Bauausschuss Schwangau die geänderten Pläne für zwei Mehrfamilienhäuser in der Colomanstraße. Der Antragsteller wollte die Zufahrt der Tiefgarage überdachen und einen Müllraum errichten. Wie berichtet, entstehen in der Colomanstraße zwei Mehrfamilienhäuser unterhalb der Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein in Holzbauweise.

Überdachung einer Tiefgaragen-Zufahrt in Schwangau: abgehlehnt

Abgelehnt wurde die Überdachung, weil sie nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Die Planformat Immobilien Allgäu GmbH plant für die Tiefgarage nämlich ein Flachdach. Nicht eingehalten werden die festgesetzte Baugrenze, die Dachneigung, der Mindestdachüberstand sowie das Material für die Dachdeckung sowie die Farbe des Daches. Laut Bebauungsplan „Hohenschwangau – Colomanstraße-Nord“ müsste es aber ein Satteldach sein. Man wolle kein Präzedenzfall schaffen, erläutert Klaus Lang für die Gemeindeverwaltung im Gespräch mit unserer Redaktion.

Colomanstraße Schwangau: Mehrfamilienhäuser entstehen

In Holzbauweise entstehen in der Colomanstraße aktuell zwei Mehrfamilienhäuser mit 14 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 27 Stellplätzen. Die Größen der Wohnungen liegen laut Webseite der Planformat Immobilien Allgäu GmbH zwischen 30 und 160 Quadratmetern. Der Kaufpreis für die Wohnungen geht ab 193.000 Euro los, ein Tiefgaragenstellplatz kostet knapp 27.000 Euro. Der Bau soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein, heißt es auf der Homepage.

