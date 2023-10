Mehrwertsteuer: "Wir wollen uns die zwölf Prozent nicht in die Tasche stecken"

Womöglich müssen Gastonomen ab 2024 wieder 19 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer für Speisen abführen. Wie blicken Füssener Restaurantbetreiber auf die Erhöhung?

Wenn die Currywurst früher bei 10 Euro lag, könnte diese künftig 11,20 Euro kosten. Denn laut aktuellem Stand läuft die temporäre Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie von sieben Prozent mit dem 31. Dezember 2023 aus. Die Senkung wurde während der Pandemie beschlossen, um die Branche zu entlasten und anschließend wegen steigender Energiepreise verlängert. Wenn künftig wieder 19 Prozent abgeführt werden müssen, könnten die Preise auf den Speisekarten ebenso steigen. Wie wollen Füssener Gastronomen mit der möglichen Erhöhung umgehen?

Erhöhung der Mehrwertsteuer könnte für manche hiesige Betriebe das Aus bedeuten

"Wir wollen uns die zwölf Prozent nicht in die Tasche stecken", sagt Domenico Di Genova, stellvertretender Wirtesprecher. Der Kostenmix aus Energie, Personal und Lebensmitteln steige permanent. "Wir haben teils ähnliche Umsätze wie vor Corona, aber 20 Prozent mehr Warenkosten", sagt Di Genova. Für manche Betriebe hätte der Steuersatz von 19 Prozent zur Folge, dass sie geschlossen werden müssten. Bedienungen müssten bereits an Trinkgeld einbüßen, lag der Betrag früher zwischen fünf und 15 Prozent, liege er derzeit zwischen zwei und fünf Prozent.

Betreiber des "Nashi" in Füssen wollen die 12 Prozent vom Gewinn bezahlen

Thanh Tung Nguyen ist der Betriebsleiter des "Nashi" in Füssen. "Wir würden die zusätzliche Mehrwertsteuer nicht auf unsere Gäste umlegen", sagt er. Die Gäste haben den Betrieb während der Pandemie unterstützt. Im Falle einer Steuererhöhung wolle die Gastronomie die anfallenden 12 Prozent von ihrem Gewinn bezahlen. "Vorher mussten wir auch die Mehrwertsteuer zahlen, es gibt keinen Grund, die Preise zu erhöhen", sagt Nguyen. Dem Betriebsleiter ist vor allem ein langfristiger Kundenstamm wichtig, sagt er.

Wirt fordert einheitlichen Steuersatz für Speisen vor Ort und zum Mitnehmen

Florian Pickl betreibt in Füssen das Gasthaus zum Schwanen. Er wünscht sich, dass die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie bei sieben Prozent bleibt und damit identisch zum Steuersatz für Speisen zum Mitnehmen ist. "Es sollte hier eine einheitliche Lösung geben", sagt Pickl. Es sei das falsche Zeichen, Speisen auf nachhaltigem Geschirr höher zu besteuern. Während Corona sei die Senkung eine der effektivsten Hilfen gewesen. "Der Personalsektor konnte innerhalb der letzten vier Jahre seine Löhne am stärksten steigern, um etwa 25 bis 30 Prozent", sagt Pickl. Gleichzeitig konnten höhere Preise für Energie und Lebensmittel aufgefangen werden. Im Falle einer Erhöhung werde der Gastronom die Kosten nicht eins zu eins an seine Kunden weitergeben. Komplett selbst abfangen könne er die Steuererhöhung aber auch nicht. Trotzdem sagt Pickl: "Wir sind hier in einer glücklichen Situation." Schließlich seien internationale Gäste, wie Amerikaner oder Niederländer, an höhere Preise für Speisen gewöhnt.

Betreiber der Ritterstuben hofft, dass 7 Prozent bleiben

"Die Leute essen im Moment bereits wegen der allgemeinen Preissteigerungen günstiger", sagt Claus Winter, Wirt der Ritterstuben in Füssen. Auch er hoffe daher darauf, dass die Mehrwertsteuer bei sieben Prozent bleibe. Andernfalls müsse er abwägen, ob er die Preise künftig erhöht. "Ich habe auch Kosten und Angestellte", sagt er.

Statt Steuererhöhung Investitionen in Branche tätigen

Die Politik fordere qualitativ hochwertige Lebensmittel, mache aber alles teurer, sagt Di Genova. Er will nicht, dass Gastronomen zu zweitklassiger Qualität gezwungen werden, sagt er. Vielmehr vertritt der Sprecher die Haltung, dass Betriebe durch den dauerhaft gesenkten Steuersatz besser investieren könnten. Beispielsweise in Sprachkurse oder Wohnungen für Mitarbeiter. "Wenn wir nicht investieren, bleiben wir auf der Strecke." Auch kritisiert Di Genova die aktuelle Planungsunsicherheit. Schließlich würden die Betriebe nicht von Monat zu Monat planen, das werde oft vergessen. Die aktuelle Stimmung unter den hiesigen Gastronomen beschreibt Di Genova in einem Wort: "Frustration".

