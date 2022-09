Meinung: Der Eissport in Füssen braucht mehr Rückendeckung

Der Zeitpunkt für die Grundsatzdebatte über die Eisstadien in Füssen ist verfehlt, kommentiert unser Autor. Manche Politiker hätten ein sehr kurzes Gedächtnis.

25.09.2022 | Stand: 17:48 Uhr

Der Zeitpunkt für eine Grundsatzdiskussion über die Füssener Eisstadien, er hätte schlechter nicht sein können. Der EV Füssen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Im kommenden Februar finden zudem die Curling Junioren-Weltmeisterschaften in Füssen statt. Da wäre ein klares Bekenntnis zu dem wünschenswert gewesen, was Füssen bekannt gemacht hat und noch immer tut, nämlich der Eissport.

Füssens Kommunalpolitiker hätten früher genauer hinschauen müssen

Stattdessen zettelt Ilona Deckwerth ( SPD) eine Grundsatzdebatte über die Kosten an, die der Olympiastützpunkt verschlingt. Man hätte sich gewünscht, sie und manche ihrer Kollegen im Stadtrat hätten diese Zahlen schon viel früher unter die Lupe genommen. Denn: Was ist über viele Jahre hinweg mit Geldern passiert, die eigentlich für die Sanierung gedacht gewesen wären? Irgendwann waren die Stadien so marode und kaputt gespart, dass es rein regnete. Und jetzt wird es natürlich richtig teuer. Sich jetzt über die Kosten zu wundern, zeugt von einem bemerkenswert kurzen Gedächtnis und politischem Opportunismus.

Klar: Die Energiepreissteigerungen sind enorm. Aber es handelt sich dabei um eine Ausnahmesituation, bei der die große Politik gefragt ist, nun endlich gegenzusteuern.

Nur mit Rückendeckung für den Eissport gibt es wieder mehr Fördergeld

Klar ist auch: Bund und Land dürfen die Stadt nicht hängen lassen mit dem Olympiastützpunkt. Doch die Verhandlungsposition der Stadt gegenüber ihren Partnern hat sich natürlich nicht verbessert durch das jahrelange Ignorieren vieler Mängel an den Stadien.

Noch viel schlechter wird die Verhandlungsposition aber, wenn jetzt öffentlich an der Zukunft der Stadien gezweifelt wird. Der Eissport braucht stattdessen politischen Rückhalt – vor allem vor Ort. Denn der Bundesstützpunkt ist eines der letzten Alleinstellungsmerkmale, das Füssen noch geblieben ist.



