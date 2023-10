Mekka liegt hinter dem Tegelberg

Auf dem Füssener Waldfriedhof sind nun auch muslimische Bestattungen möglich. Nicht nur dies soll laut Standesamtsleiter Rösel verhindern, dass der Friedhof "ausblutet".

10.10.2023 | Stand: 10:04 Uhr

Wenn Füssener muslimischen Glaubens starben, so war es in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahren üblich, dass sie in ihrem Heimaltland – beziehungsweise dem ihrer Eltern – beigesetzt worden sind. Denn nur dort war eine traditionelle Bestattung möglich. Das hat sich nun geändert: Vor wenigen Tagen fand die erste Leichentuch-Bestattung (ohne Sarg) auf dem Füssener Waldfriedhof statt. Der städtische Friedhof öffnet sich immer mehr Bestattungsformen, auch um die hohen Defizite in den Griff zu bekommen.

