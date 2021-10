Messer, geladene Waffen und Drogen: 18-Jähriger am Grenztunnel Füssen kontrolliert

Der 18-Jährige hatte für die Waffen keinen Waffenschein. Er wird von der Bundespolizei wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Zwei Einhandmesser, zwei Softair-Waffen und ein Tütchen Drogen hat die Bundespolizei am Samstag bei der Kontrolle eines 18-Jährigen auf der A7 am Grenztunnel Füssen entdeckt. Für die Waffen besaß der gebürtige Münchner keinen Waffenschein. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 23 Uhr hielten die Beamten ein Auto an, das mit vier Jugendlichen besetzt war. Der 18-jährige Fahrer trug laut Mitteilung ein Einhandmesser griffbereit am Hosenbund. Ein weiteres Einhandmesser fanden die Polizisten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Außerdem entdeckten die Bundespolizisten in der Ablage der Beifahrertür eine Mappe, in der sich ein Tütchen mit zwei aufgebrochenen Arzneikapseln befand. Ein Drogentest der Substanz schlug positiv auf Amphetamin an.

Zudem fanden die Beamten eine geladene Softair-Waffe in der Ablage der Fahrertür. Das Magazin der Pistole war teilweise gefüllt. Im Fußraum der Beifahrerseite war außerdem ein verschlossener Waffenkoffer abgelegt. In diesem befand sich eine weitere geladene Softair-Pistole samt Holster und ein zum Teil befülltes Magazin.

Der 18-Jährige besitzt keinen Waffenschein

Die beiden gekennzeichneten Softair-Waffen wiesen eine Geschossenergie von über 0,5 Joule auf. Im Besitz eines Waffenscheins, der zum Führen solcher Pistolen berechtigen würde, war der 18-Jährige nach Angaben der Polizei jedoch nicht.

Die Bundespolizisten zeigten den Münchener wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz an und stellten die aufgefundenen Sachen, die allesamt dem 18-Jährigen gehörten, sicher. Anschließend ließen ihn die Polizisten weiterfahren.

