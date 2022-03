Großeinsatz der Polizei nach Messerstich in Füssen

In Füssen ist am Freitag ein Streit eskaliert. Die Polizei hält sich mit genaueren Informationen noch bedeckt. Was bisher bekannt ist.

Update, 18. März, 17.37 Uhr: Das Unglück spielte sich offenbar in einer Wohnung ab. Nachbarn gaben im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings an, nichts von der Tat mitbekommen zu haben. Erst das große Polizeiaufgebot habe sie auf ein mögliches Familiendrama aufmerksam gemacht. Ob weitere Personen in den Konflikt eingebunden waren, ist bislang nicht bekannt.

Inzwischen ist die Kriminaltechnik am Tatort eingetroffen. Noch immer gibt es kaum bestätigte Informationen der Polizei.

Mutmaßliche Täterin sticht in Füssen auf Person ein

Am Freitagnachmittag ist es am Rande der Hanfwerkesiedlung in Füssen offenbar in Folge eines Streits zu einer Körperverletzung durch einen Messerstich gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt. Die mutmaßliche Täterin wurde von der Polizei gefasst und ist laut den Beamten vor Ort in einem psychisch labilen Zustand.

Mutmaßliches Familiendrama in Füssen

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bislang hält sich die Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, mit weiteren Informationen noch bedeckt.

Mehrere Polizeieinsatzkräfte waren in Füssen vor Ort. Bild: Marina Kraut

