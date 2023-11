Popsänger Michael Patrick Kelly gibt 2024 ein Konzert in Füssen

Michael Patrick Kelly ist Teil des Konzertsommers 2024 am Festspielhaus Neuschwanstein. Alle Infos zu Tickets, Vorverkauf und Konzert.

27.11.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Popsänger Michael Patrick Kelly verlängert seine "Boats"-Tour und tritt im Juli 2024 bei den Königswinkel Open Airs in Füssen auf. Alle Informationen rund um das zweieinhalbstündige Konzert am Festspielhaus Neuschwanstein gibt es in diesem Artikel.

Die wichtigsten Infos zum Konzert von Michael Patrick Kelly in Füssen

Datum: Freitag, 26. Juli 2024

Ort: Barockgarten am Festspielhaus, Im See 1, 87629 Füssen

Beginn: 20 Uhr

Vorverkauf: Auf allgaeu-concerts.de

Ticket-Preis: ab 32,60 Euro für Kinder und 65,20 Euro für Erwachsene

Wer ist Michael Patrick Kelly?

Michael Patrick ist ein irisch-amerikanischer Sänger, der für Hits wie "Throwback" (2021), "Beautiful Madness" (2020) und "Best Bad Friend" (2022) bekannt ist. Der 45-Jährige ist Solokünstler und Friedensaktivist.

Seine Karriere begann schon als Jugendlicher, als er für die familieneigene Band "The Kelly Family" sang. Mit 15 Jahren, im Jahr 1994, verschaffte er seiner Familie mit dem selbst komponierten Lied "An Angel" den Durchbruch. Bis heute ist Michael Patrick Kelly eines der bekanntesten Mitglieder der Gruppe.

Könisgwinkel Open Air 2024 in Füssen: Welche Sänger treten auf?

Neben dem Popsänger sind auch weitere Musiker für die Königswinkel Open Airs 2024 in Füssen bestätigt:

2023 sorgten Andreas Gabalier, Rapper Cro, Lea, Simply Red und Eros Ramazzotti vor zehntausenden Besuchern für gute Stimmung.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen