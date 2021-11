Millionenprojekt biegt auf die Zielgerade ein

Planung für die letzten beiden Abschnitte in Meilingen steht. Ein Ende ist damit nach Jahren aufgerissener Straßen in Sicht. An einer Stelle wird es eng.

27.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Seit vielen Jahren ist der Kanal- und anschließende Straßenbau mit Millionenbeträgen ein bestimmender Posten im Haushalt der Gemeinde Pfronten und sorgt mit aufgerissenen Straßen, Sperrungen und Umleitungen für Verdruss unter Anliegern und Autofahrern. Nun biegt das Großprojekt in die Zielgerade ein: Einstimmig bestätigte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Planung der Erschließung für die Bereiche „Neuer Weg-Süd“ und „Burgweg-Ost“ in Meilingen, die ihm Moritz Kauf vom Planungsbüro IWA in Kempten präsentiert hatte.