Staatsministerin Schreyer macht sich in Füssen und Pfronten ein Bild von der Lage vor Ort. Es geht um Wohnungsbau, Städtebauförderung und das Schienennetz.

Von Von Heike Heel und Alexandra Decker

20.09.2021 | Stand: 06:37 Uhr

Jeder soll dort wohnen können, wo er will – und zwar ohne den Zwang woanders hingehen zu müssen, weil die Infrastruktur nicht passt. Das ist Kerstin Schreyer, Bayerns Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr (CSU), nach eigenen Angaben wichtig. Deshalb sei die Wohn- und Städtebauförderung für sie unantastbar, sagte sie bei einem Besuch in Füssener Rathaus am Samstag.