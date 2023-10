Mit 27 Jahren bereits Vize-Chef der Polizeiinspektion Füssen

Warum Wich seinen Posten aber in absehbarer Zeit wieder "verlieren" wird. Ein junger Beamter, der schon bei vielen Dienststellen im Einsatz war.

21.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er ist 27 Jahre jung und bereits stellvertretender Chef der Polizeiinspektion Füssen: Jakob Wich. Allerdings ist absehbar, dass er diesen Posten bald wieder „verliert“. Denn Wich wird nur ein halbes Jahr in Füssen sein – es ist eine Zwischenstation im Förderverfahren zum Aufstieg in das, was man einmal den höheren Dienst nannte (heute heißt das vierte Qualifikationsebene). Wich jedenfalls freut sich, dass er nach Füssen gekommen ist: „Das ist eine sehr attraktive Dienststelle, der Aufgabenbereich ist vielseitig und die Kolleginnen und Kollegen sind sehr motiviert.“ Und er profitiere von einem sehr erfahrenen Vorgesetzten: „Da kann ich mir viel abschauen.“

