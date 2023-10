Mit der Post in Pfrontens Vergangenheit reisen

Postkarten und Stempel bringen Einblicke in die Geschichte der Post in dem Ostallgäuer Ort. Wie der erste Postmeister zu einer Gehaltsverdoppelung gekommen ist.

24.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Auf Einladung des Heimatvereins Pfronten hat Reinhard Lehner aus Kempten über die Geschichte der Post in Pfronten referiert. Der pensionierte Lehrer sammelte schon als Kind Briefmarken. Irgendwann interessierte er sich für die Stempel und die Bilder auf Postkarten, die Einblick in eine längst vergangene Zeit geben. Früher waren Briefe und Postkarten die einzige Möglichkeit, mit Menschen in weit entlegenen Orten in Kontakt zu treten. Poststationen waren wichtige Treffpunkte, die Wege der Landpostboten weit. Manchmal bekam der Briefträger deswegen einen Kaffee oder einen Schnaps zur Stärkung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.