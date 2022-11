Mit heiligem Patron: Baugebiet in Pfronten erschlossen

Der Namen Vinzent-von-Paul-Weg erinnert an die Vinzentinerinnen. Sie bauten einst das Krankenhaus im Ort auf und stellen nun Flächen für Häuslebauer bereit.

17.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Acht Jahre ist es her, dass die Vinzentinerinnen sich nach mehr als 115 Jahren segensreichen Wirkens aus Pfronten zurückgezogen haben. Doch der Geist der Schwestern und des Ordensgründers Vinzenz von Paul ist vor Ort noch immer spürbar in der Arbeit des nach ihm benannten und von den Schwestern einst aufgebauten Krankenhauses. Nun erinnert auch ein Straßennamen an den Heiligen und die Schwestern: Der Vinzent-von-Paul-Weg erschließt das Neubaugebiet „Buchbrunnenweg“, in dem sich 18 Pfrontener Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen können.

