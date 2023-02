Noch keine Idee für Valentinstag? Hier gibt es leckere Rezeptideen für die Liebe

Statt Blumen, Süßigkeiten oder ein Restaurantbesuch kann zum Valentinstag auch ein selbst gekochtes Menü gut ankommen. Hier gibt es eine Auswahl an Rezepten.

12.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Valentinstag soll in Deutschland durch US-Soldaten bekannt geworden sein, die nach dem Zweiten Weltkrieg hierzulande stationiert waren. Die Werbung der Blumen- und Süßwarenindustrie tat ihr Übriges. Bis heute werden am 14. Februar in Deutschland überwiegend Blumen verschenkt. In Großbritannien dagegen stehen neben Geschenken auch Grußkarten hoch im Kurs. In Südafrika ist es Brauch, an diesem Tag Kleidung in den Farben Weiß und Rot zu tragen. In Japan hat es Tradition, dass Frauen Schokolade an Männer verschenken. In Italien bringen Liebespaare oftmals Liebesschlösser in der Nähe von Gewässern an, werfen die Schlüssel ins Wasser und wünschen sich etwas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.