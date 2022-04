Mit Schneewittchen in Lechbruck neu durchstarten

Das Lechbrucker Ensemble freut sich nach langer Pause auf die Aufführungen in der Lechhalle. Worauf sich das Publikum freuen kann.

18.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Unsterblich ist das Märchen vom armen Schneewittchen, das von seiner bösen Stiefmutter beinahe getötet wird, das sich aber bei den sieben Zwergen verbergen kann. Nach vielen Gefahren wird sie errettet und findet am Ende ihren Prinzen und das Glück. Glücklich ist auch Stefan Jacobs mit seinem Lechbrucker Ensemble: Nach der langen Pause aufgrund der Pandemie kann die Truppe endlich wieder auf die Bühne. Sie steht bereit und lädt ein zum Amüsement. Nach der Premiere am Ostersonntag sind noch drei weitere Aufführungen geplant: Am 18. und 20. April jeweils um 16 Uhr in der Lechhalle sowie am 23. April um 18 Uhr.

Ist das wirklich ein Theater für Jung und Alt, oder soll man es lieber nur den Kindern zeigen? Grinsend und verschmitzt meint Jacobs: „Da sind schon ab und zu Zweideutigkeiten drin, aber das wird keiner so schnell merken!“ Das heißt also, dass auf jeden Fall alle eingeladen sind zur Aufführung.

Zwerge tanzen und lachen

Zum klassischen Schneewittchen auf der Bühne in der Lechhalle, die zweigeteilt ist. Schwierig ist es, aber es funktioniert. Der Spielort ist teilweise und abwechselnd beleuchtet, wenn man bei der Königin ist oder bei den Zwergen, die in das Publikum integriert sind und auch mal tanzen, lachen oder Blödsinn machen, wenn sie ihr Lied anstimmen, das von Live-Musik begleitet wird. Eigentlich fast so wie in Cats, meint Jacobs und erzählt stolz, wie seine Zwerge durch die Menge hüpfen.

Zwei Jahre hat die Lechbrucker Truppe ausgesetzt

Zwei Jahre musste die Lechbrucker Truppe aussetzen wegen Corona. Auch aus dem ursprünglich für Weihnachten 2021 geplanten Neustart wurde nichts. Nun haben sie gehört, dass alles wieder anders wird, und haben sich getroffen. Gerade mal sechs oder sieben Wochen ist es her, da entschieden sie sich, jetzt auf die Bühne zu gehen und das Stück zur Aufführung zu bringen. So nahm Jacobs gleich drei neue Mitglieder in die Truppe auf und legte mit Vollgas los.

Wenn der Regisseur leidet

Anfangs der Woche hatten sie dann eine Generalprobe und eigentlich passt es schon ganz gut. Na ja, was heißt ganz gut? Der Regisseur ist zwar nicht so zufrieden, aber er weiß, dass seine Truppe das ganz gut macht und ihn auch gerne leiden sieht, wenn das eine oder andere nicht so hinhaut. „Dass wird mit Sicherheit bombig und die machen das schon“, ist sich Jacobs sicher und vertraut voll auf seine elf aktiven und noch einige passive Helfer des Ensembles. Es geht also los – mit dem Lechbrucker Theater, wo alle mit Begeisterung dabei und natürlich froh sind, jetzt wieder auf der Bühne zu stehen.

