Mit Schwung und Leidenschaft: Vielsaitig in Füssen

Das Festival trägt erstmals die Handschrift des neuen künstlerischen Leiters Julian Steckel. Was sich in diesem Jahr außerdem ändert.

13.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach 19 Jahren mit dem Verdi-Quartett und einem Übergangsjahr mit dem Pianisten Matthias Kirschnereit liegt die künstlerische Leitung des Füssener Festivals Vielsaitig in diesem Jahr wieder in den Händen eines Streichmusikers: Der Cellist Julian Streckel hat diese Aufgabe übernommen. „Es war unser Anliegen, dafür wieder einen Streicher zu gewinnen“, sagt dazu Karina Hager, die Leiterin des städtischen Kulturamts. Gleichzeitig lobt sie den hohen Qualitätsanspruch, mit dem der 41-Jährige seine neue Aufgabe angeht. Das sei er dem tollen Programm und hohen Niveau schuldig, das das Festival auszeichnet, erklärt Steckel im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei toll, dabei Partner wie Hager zu haben, die organisierten könnten, fachlich kompetent und menschlich angenehm seien, gibt er das Kompliment zurück. Das habe es ihm auch erleichtert, das Angebot aus Füssen anzunehmen, während er andere ablehnte, „weil dort die Parameter nicht stimmten“.

Wegbegleiter und Freunde kommen

Steckels Handschrift zeigt sich bereits im Programm des diesjährigen Festivals, das vom 30. August bis 9. September unter dem Motto „Con Brio“ steht. Mit dieser Angabe wünscht sich der Komponist einen Vortrag mit Schwung und Leidenschaft. Fast alle Künstler, die daran mitwirken, sind Wegbegleiter und Freunde Steckels oder Musiker, die er besonders schätzt. Und auch er selbst, wird wieder bei mehreren Konzerten auf der Bühne sitzen, etwa beim Auftaktkonzert am 30. August als Streichertrio gemeinsam mit Tobias Feldmann an der Geige und Lise Berthaud an der Bratsche. Dieses Konzert gehört beim Kartenvorverkauf bislang zu den gefragtesten, sagt Karina Hager. Ebenso wie der Auftritt des Cuarteto Quiroga am 1. September. Dieses Konzert wird auch aufgezeichnet und voraussichtlich am 2. November auf „BR Klassik“ ausgestrahlt.

Lockerer bestuhlt, früher begonnen

Zwei Änderungen, mit denen „Vielsaitig“ im vergangenen Jahr aus der Corona-Zeit herausgekommen ist, bleiben auch in diesem Jahr erhalten, wie die Kulturamtsleiterin sagt. So komme der frühere Konzertbeginn um 19 Uhr sehr gut bei den Besucher an, die damit hinterher noch etwas Essen oder Trinken gehen könnten. Auch die lockerere, für die Besucher angenehmere Bestuhlung mit insgesamt 130 Plätzen bleibt erhalten. Dass an zwei Abenden keine Konzerte stattfinden, nämlich am Sonntag, 3. September, und Donnerstag, 7. September, liegt laut Hager nicht an Sparzwängen. Vielen Besuchern sei es einfach zu viel geworden, jeden Tag ins Konzert zu gehen – sie hätten aber auch keines versäumen wollen. Wenn angesichts der knappen städtischen Finanzen gespart werden müsste, sei beispielsweise eine Verkürzung des Festivals ab dem kommenden Jahr auf acht Tage denkbar. Es nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, wäre dagegen schwierig. Zum einen ginge damit die Kontinuität verloren, von der ein Festival lebe. Vor allen, wenn Besucher ihren Urlaub danach planten, wie es in Füssen der Fall sei. Zum anderen gelte es, sich die bislang hohe Förderung aus verschiedenen Töpfen und durch private Gönner sowie den Förderverein zu sichern. Bei manchem Förderer falle man schnell heraus, wenn man ein Jahr pausiere.

Nur einmal Musikalische Teestunden

Dass die Meisterkurse auf eine Woche gestrafft wurden, sei unterdessen auch ein Entgegenkommen gegenüber den Studierenden, die sich selbst um Unterkünfte bemühen müssten. Für die Festivalbesucher bedeutet das allerdings, dass es dieses Jahr nur ein Abschlusskonzert der Meisterkurse geben wird und auch nur eine der beliebten Musikalischen Teestunden in der Orangerie der Stadtbibliothek.

Das Bonbon, direkt mit Geigenbauern in Kontakt zu treten und sich wertvolle Kniffe und Tipps etwa zur Instrumentenpflege zu holen, können die Meisterschüler aber auch in diesem Jahr genießen: Der Treffpunkt Geigenbau im Museum findet in der mittlerweile bewährten Form als Forum des Austausches der Instrumentenbauer untereinander, mit Musizierenden, aber auch interessierten Laien statt. Vom 31. August bis 4. September sind dabei an jedem Tag je zwei Geigenbauer aus Füssen, der Region und der Partnerstadt Cremona vor Ort. Die norditalienische Geigenbaumetropole ist heuer gleich dreifach vertreten: Neben dem Ehepaar Sibylle und Gaspar Borchard reist auch Michele Dobner vom Po an den Lech. Wer will, kann übrigens sein eigenes Instrument ins Museum mitbringen, um es von den Profis begutachten und sich Hinweise geben zu lassen. Während der gesamten fünf Tage des Geigenbauforums sind Instrumente aller zehn beteiligen Geigenbauer zu sehen. Und das Museum öffnet am 4. September ausnahmsweise an einem Montag.

