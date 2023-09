Finanzmisere beim EV Füssen: So scharf ist die Kritik am Wirtschaftsbeirat

Bei der Mitgliederversammlung des EVF wird die finanzielle Misere deutlich. Vor allem der Wirtschaftsbeirat wird scharf kritisiert.

06.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Von einem „Desaster“ war die Rede, von einem „Riesenschock“ bis hin zum „Offenbarungseid des Wirtschaftsbeirates“: Es waren harte Worte, die am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des EV Füssen im Schlossbrauhaus Schwangau fielen. Der Grund: Die Verantwortlichen um den kommissarischen Vorsitzenden Thomas Zellhuber präsentierten die nackten Zahlen zur finanziellen Misere des Eishockey-Oberligisten. Dabei kam heraus: Das Minus in der vergangenen Spielzeit beläuft sich auf etwa 345.500 Euro. Immerhin wurden Spenden in Höhe von 280.000 Euro gesammelt, wodurch eine Insolvenz abgewendet wurde und der DEB einer neuen Lizenz für die Oberliga zustimmte (wir berichteten). Nachdem es aus den Reihen der knapp 100 anwesenden Mitglieder Kritik gegeben hatte, wählten sie einstimmig ein neues Team: Es besteht aus Jörg Noack, seinem Stellvertreter Florian Jung sowie Kassiererin Katja Hipp. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert, damit Noack künftig hauptamtlich im Einsatz ist, und die Mitgliedsbeiträge erhöhen sich.

