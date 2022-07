Mittelschüler aus Füssen geben Nazi-Opfern einen Namen

Schüler der Mittelschule Füssen beteiligen sich an einem Projekt, bei dem NS-Opfer digital erfasst werden sollen. Wie sie diese Herausforderung bewältigten.

28.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Every name counts – Jeder Name zählt“. So lautet der Titel eines Projekts des Arolsen Archives, bei dem anhand historischer Dokumente Namen und Daten von Opfern des Nationalsozialismus in ein digitales Archiv eingetragen werden. So sollen sich auch zukünftige Generationen an die Identitäten der Opfer erinnern können, damit die Geschichte Gesichter behält.

Unter diesem Motto saßen jetzt Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der Anton-Sturm-Mittelschule vor ihren Tablets und arbeiteten konzentrierter denn je. „Jeder hatte den Ansporn, so viele Opfer des Nationalsozialismus wie möglich digital zu erfassen“, sagt Lehrerin Anna-Verena Jahn.

Schüler aus Füssen besuchten KZ-Gedenkstätte in Dachau

Erst eine Woche zuvor hatte die Klasse die KZ-Gedenkstätte in Dachau besucht, sodass die Emotionen und Eindrücke den Schülern noch sehr präsent waren, wie Jahn berichtet. Ihrer Schüler machten es sich zur Aufgabe, Informationen von Verfolgten einzugeben, die zwischen 1936 und 1945 im Konzentrationslager Dachau inhaftiert waren.

„Ich kann mithelfen, dass Menschen, die immer noch Verwandte suchen, sie wiederfinden können oder wissen was mit ihnen passiert ist“, kam als Antwort eines Schülers auf die Frage, warum er an dem Projekt teilnehmen möchte.

Was die NS-Thematik mit den Schülern aus Füssen macht

Nach einer digitalen Einführung, in der die Schüler genau angeleitet wurden, wie sie die Informationen eingeben sollten, ging es los. Sie versuchten die Namen auf den eingescannten handschriftlichen Originaldokumenten zu erfassen. Schon bald hörte man Aussagen wie: „Die hatten ja zum Teil die gleichen Vornamen wie wir.“. Oder auch: „Was ist denn das für eine Schrift, ganz anders als wir heute schreiben.“ Neben den Namen der Opfer waren oftmals auch Angaben zur Häftlingsnummer und zum Block, in dem die Person untergebracht war, niedergeschrieben. Außerdem fanden sich Angaben zu Art der Haft und Vermerke zu Veränderungen wie zum Beispiel des Aufenthaltsortes. „Umso wichtiger war es, nach dem Projekt in einer Reflexionsphase zu besprechen wie sich die Schülerinnen und Schüler fühlten und was diese Thematik mit ihnen 78 Jahre danach eigentlich zu tun hat“, erklärt Lehrerin Jahn. „Ich finde es schön, dass ich mithelfen kann, dass Menschen nicht vergessen werden und dass Menschen vielleicht ihre Familien wiederfinden“, war einer der häufigsten Sätze, die genannt wurden. Und genau um das geht es. Es geht um Erinnern und Gedenken.

Lesen Sie auch

Lernen in Lindenberg Mittelschüler aus Lindenberg geben Senioren Handy-Nachhilfe

Lesen Sie auch Neue Studie über KZ-Kommandant aus Füssen: „Er war ein Untier“