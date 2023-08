In den Sommerferien reger Betrieb in der Mittelschule Pfronten

Der Kran steht an der Südostecke der Mittelschule Pfronten, wo ein Aufzugsschacht angebaut und das Treppenhaus saniert werden. Auch wird das in diesem Bereich fehlende zweite Obergeschoss ergänzt. Nachdem das auch im westlichen Flügel passiert ist, stehen künftig an jedem Aufgang vier Klassenzimmer, zusammen also acht im Obergeschoss zur Verfügung.