Mitterseepark in Füssen entsteht: Arbeiten starten im Frühjahr

Allerdings wird die Sanierung des Gebäudes in der traditionsreichen Badeanstalt nicht angepackt. Und wie die Chancen für einen Betrieb des Oberseebades stehen.

26.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Über 1,5 Millionen Euro nimmt die Stadt Füssen heuer in die Hand, um die Bade-Infrastruktur im Faulenbacher Tal wieder auf Vordermann zu bringen. Dazu zählt die Verlegung der Alatseestraße (760 000 Euro), die Sanierung des Oberseebades (300 000 Euro) und das Anlegen des Mitterseeparks (500 000 Euro). Beim Mittersee fallen die Kosten allein für die Freianlagen an. Die Sanierung des Gebäudes wird aber nicht angepackt, dieses ebenfalls gut eine halbe Million Euro teure Vorhaben hat der Stadtrat vorerst zurückgestellt. Angesichts der finanziellen Schieflage der Kommune scheint es momentan völlig offen zu sein, wann und in welchem Umfang mit einer Sanierung zu rechnen ist.