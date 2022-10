Mobil in Nesselwang: Von Mitfahrbänkle bis Online-Plattform

Bereits bei der Gründung der Bürgerwerkstätte Mobilität in Nesselwang wird eifrig über Ideen diskutiert. Nun gehen Kleingruppen für Sachthemen ans Werk.

11.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Rund 20 interessierte Bürger und Bürgerinnen aus Nesselwang, darunter einige Marktgemeinderäte, haben sich zur Gründungsversammlung der Bürgerwerkstätte „Mobilität“ eingefunden. Die Kernthemen wurden bereits in der Vorstellungsrunde angesprochen: sicheres Radfahren im Markt, der Verkehr im Ort, „Mitfahrbänkle“, eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten und mehr. Eine grobe Struktur wurde angedacht: Kleingruppen sollen für einzelne Sachthemen gebildet werden, die Moderation soll wechseln.

Moderne Form des Trampens

Breiten Raum nahm das Thema „Mitfahrgelegenheiten“ ein, sinnvoll aus ökologischer Sicht, und um den Ort vom Pkw-Verkehr zu entlasten sowie nicht zuletzt wegen der hohen Benzinpreise. „Mitfahrbänkle“ in der Ortsmitte und den Weilern könnten dazu einen Beitrag leisten als moderne Form des Trampens. „Wer auf einem Mitfahrbänkle sitzt, signalisiert, dass er mitgenommen werden möchte“, hieß es, und weiter: „Man kommt ins Gespräch.“ In anderen Gemeinden, etwa im Oberallgäu, ist die Idee bereits umgesetzt. Eine digitale Plattform für Mitfahrgelegenheiten wurde diskutiert, als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. Wie bündelt man Anfragen im Internet: „Wer will wohin, wer bietet an?“ Pendler könnten profitieren. In der Region gibt es bereits digitale Mitfahrformate. Soll man sich dort anhängen? Sollen die Vereine eingebunden werden?

Radwege fehlen noch im Ort

Das Fahrrad rückt immer mehr ins öffentliche Bewusstsein. Mit den Nachbargemeinden ist Nesselwang durch Radwege gut verbunden. Es fehlen Radwege oder Fahrradführungen in der Ortsmitte, um das Radfahren vor allem für Kinder und zum Einkaufen sicherer zu machen. Wären Fahrradstreifen eine Lösung? Die Projekte, ihre Umsetzung und alle damit verbundenen Fragen, bedürfen der Konkretisierung.

Lob für Bürgerengagement

Bürgermeister Pirmin Joas begrüßte das Engagement und verwies auf die bereits existierenden Bürgerwerkstätten. „Da wird nicht nur geredet, sondern gehandelt“. Er freute sich über den engagierten Start der Bürgerwerkstatt, die sich am Mittwoch, 26. Oktober, wieder treffen wird.