Wehmütiger Abschied des Modelleisenbahnclubs Ostallgäu-Außerfern

Zu einer letzten großen Ausstellung lud der Modelleisenbahnclub Ostallgäu-Außerfern am Wochenende nach Füssen ein: Die Räume unter dem Jufo werden aufgegeben.

Von Werner Hacker

06.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Ein Traditionsverein mit großer Fangemeinde über Füssen hinaus gibt seine bisherigen Räume in der Lechstadt auf: Zum letzten Mal konnten Besucher am vergangenen Wochenende die Anlagen des Modelleisenbahnclubs (MEC) Ostallgäu/Außerfern im Vereinsheim unter dem Jugendzentrum bestaunen. Bereits am Samstag kamen viele Interessierte zur zweitägigen Abschiedsausstellung mit Tombola und Ausverkauf der „Schätze“ des 1977 gegründeten MEC. Der Verein bleibt allerdings bestehen und die etwa 25 Mitglieder treffen sich weiterhin regelmäßig.

