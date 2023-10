In Füssen fährt der letzte Zug des Modelleisenbahnclubs Ostallgäu/Außerfern ab

Der Modelleisenbahnclub Ostallgäu-Außerfern gibt seine Räume in Füssen wegen zu hoher Mietkosten auf. Zum Abschied gibt es eine letzte Ausstellung.

12.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Modelleisenbahnclub (MEC) Ostallgäu/Außerfern lädt zu seiner letzten Ausstellung im Vereinsheim unter dem Jugendzentrum in Füssen ein. Danach zieht der Verein dort aus. Grund dafür ist eine Mieterhöhung, die er nach eigenen Angaben nicht schultern kann, ohne die Mitgliedsbeiträge stark zu erhöhen. Das aber hätte den Austritt einiger Mitglieder zur Folge. Deshalb, teilt der MEC mit, wurde schweren Herzens beschlossen, die Clubräume mit den Modellbahnanlagen unter dem Jugendzentrum aufzugeben.

MEC Ostallgäu/Außerfern wurde 1977 gegründet

Gegründet worden war der Modelleisenbahnclub Ostallgäu/Außerfern 1977. Das Vereinsheim befand sich zunächst in der Stückgutabfertigung des alten Füssener Bahnhof, gemietet zu günstigen Konditionen von der Deutschen Bahn. Es wurde aber 2006 aufgegeben, nachdem der Neubau des Bahnhofgebäudes beschlossen war.

Dem MEC wurden nach eigenen Angaben neue Räume im Keller unterhalb des Jugendzentrums in Füssen angeboten. In vielen Arbeitsstunden bauten die Clubmitglieder die ehemaligen Lagerräume aus und begannen eine neue H0-Clubanlage aufzubauen. Die deutlich höhere Miete konnte der Club nur schultern, weil es von der Stadt Füssen einen Mietzuschuss gab, unter der Auflage Teile der Haase Modellbahnsammlung in den Clubräumen auszustellen.

Stadt Füssen war verpflichtet Haase-Modellbahnsammlung auszustellen

Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Die Stadt Füssen bekam die umfangreiche Modellbahnsammlung der verstorbenen Gebrüder Haase als Stiftung, mit der Auflage diese öffentlich auszustellen. Die Stadt gründete dafür das Museum „Zeitschiene“, das aber im Oktober 2005 wegen hoher Kosten geschlossen wurde. Da die Stadt Füssen die Sammlung nicht verkaufen durfte, kam es zur Übereinkunft mit dem MEC.

Wegen der angespannten Haushaltslage erreichte die Stadt nun vor einer Weile eine Zustimmung der Erben zum Verkauf der Haase Sammlung. Der Marktwert von alten Modellbahnfahrzeugen ist wegen mangelnder Nachfrage stark gesunken, teilt der MEC mit. Dennoch habe die Stadt circa 65.000 Euro für die Sammlung erhalten. Mit dem Verkauf entfiel ab 2023 die Grundlage für den Mietzuschuss an den MEC.

Bei der letzten Ausstellung in Füssen gibt es auch einen Flohmarkt

Bei der letzten Ausstellung werden die große H0-Anlage und die N-Modul Anlage zum letzten Mal in Betrieb gezeigt. Danach beginnt der Abbau der Anlagen. Bis auf die Fahrzeuge der H0-Anlage, sie gehören den Clubmitgliedern, können interessierte Besucherinnen und Besucher vieles laut Verein kostengünstig kaufen oder auch kostenlos bekommen, um es vor der Verschrottung zu bewahren. In einem Flohmarkt werden Eisenbahnfahrzeuge, Modellautos und Literatur angeboten. Die Besucher der Ausstellung können zudem bei einer Tombola Preise mit nach Hause nehmen. Jedes zweite Los gewinnt.

Die Ausstellung findet am Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.