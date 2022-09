Dieser junge Radler kennt keine Gnade für die Wade

Lukas Bertle aus Pfronten hat sich zu einem der ambitioniertesten Radsportler gemausert. Am 1. Oktober jagt der 25-Jährige nach dem Deutschen Titel.

Von Andreas Heckmeier

26.09.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Mit der deutschen Mountainbike Marathonmeisterschaft am 1. Oktober in Titisee-Neustadt will Lukas Bertle als Höhepunkt seine erste Saison als semi-professioneller Radrennfahrer abschließen. „Ich denke mal, ich werde mich im Mittelfeld bewegen können und – wenn ich einen super Tag erwische – um einen Platz im vorderen Drittel kämpfen können“, sagt der 25-jährige Sportler aus Pfronten, der als Disponent in Sulzberg arbeitet. Er gilt als einer der ambitioniertesten – und derzeit erfolgreichsten Radsportler im südlichen Allgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.