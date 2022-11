Kult aus den Achtzigern: Münchner Freiheit spielt im Festspielhaus Füssen

Die Münchner Freiheit kommt nach Füssen. Am 18. November tritt die Band aus den Achtzigern im Festspielhaus auf. Hier gibt es alle Infos zu Tickets und Termin.

07.11.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Die Band "Münchner Freiheit" tritt am 18. November im Rahmen ihrer Tournee im Festspielhaus Füssen auf. Erstmals ist die kultige Band der Neuen Deutschen Welle damit in Füssen zu sehen. Alle Infos zu Tickets, Termin und Preisen erfahren Sie hier.

Die wichtigsten Infos zum Konzert der Münchner Freiheit im Festspielhaus in Füssen

Datum: Freitag, 18. November 2022

Freitag, 18. November 2022 Beginn: 20 Uhr

20 Uhr Tickets: online unter www.allgaeu-concerts.de und bei allen Vorverkaufsstellen

online unter www.allgaeu-concerts.de und bei allen Vorverkaufsstellen Preis: ab 49,20 Euro

Neue-Deutsche-Welle-Band Münchner Freiheit kommt nach Füssen - mit einigen Hits im Gepäck

Die Single "Oh Baby" verschaffte der Band Münchner Freiheit 1984 den Durchbruch - sie landete in den deutschen Charts. So richtig krachte es aber mit der 1985 erschienenen Single "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein). Der Song blieb nicht nur in Deutschland wochenlang in den Charts, sondern schaffte es in Österreich und in der Schweiz sogar auf Platz eins. Danach folgte Hit nach Hit: "Tausendmal du", So lang man Träume noch leben kann" oder "Bis wir uns wiedersehn" landeten ebenfalls in den Charts. (Lesen Sie auch: Neuer Act bestätigt: Simply Red kommen zum Königswinkel Open Air in Füssen)

Ende der Achtziger veröffentlichte die Band mit "Romancing in the dark" erstmals ein englischsprachiges Album. In Norwegen, Frankreich und in den Niederlanden mischten sich ein paar der Songs in die Top-Charts.

2020 feierte die Band inzwischen ihr 40-jähriges Jubiläum. Das Gründungsmitglied und der ehemalige Frontmann Stefan Zauner hat die Gruppe jedoch bereits 2011 verlassen. Auf ihn folgte der Sänger Tim Wilhelm. 2013 brachte die Münchner Freiheit dann das erste Album mit dem neuen Frontmann heraus. Das jüngste Werk der Band erschien 2016.

