Wie Mütter aus Füssen gegen hohe Kita-Gebühren kämpfen

Mütter in Füssen haben eine Petition gegen die hohen Kita-Gebühren gestartet. So soll die Erhöhung zurückgenommen werden. Was der Bürgermeister dazu sagt.

08.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Hunderte Menschen haben schon unterschrieben – das Ziel sind mindestens 1000: Eine Petition gegen die ab September wirksame Erhöhung der Kindergartengebühren durch die Stadt Füssen „um bis zu 60 Prozent pro Monat“ haben Denise Cebeci und weitere Mütter auf der Online-Plattform change.org auf den Weg gebracht. Im Februar hatte der Stadtrat die saftige Erhöhung der Gebühren gegen Kritik aus den Reihen von SPD und Grünen verabschiedet. In Zeiten einer hohen Inflation sei diese Erhöhung auch für Familien mit normalem Einkommen heftig, sagt Cebeci.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.