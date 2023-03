Mütter in Füssen kämpfen gegen massive Erhöhung der Kindergartengebühren

Online-Petition läuft: Ziel ist es, dass die Erhöhung um bis zu 60 Prozent zurückgenommen wird. Was der Bürgermeister dazu sagt.

03.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Über 360 Menschen haben am Freitagnachmittag schon unterschrieben – das Ziel sind mindestens 1000: Eine Petition gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren durch die Stadt Füssen „um bis zu 60 Prozent pro Monat“ haben Denise Cebeci und weitere Mütter auf der Online-Plattform change.org auf den Weg gebracht. Im Februar hatte der Stadtrat die saftige Erhöhung der Gebühren gegen den Widerstand von SPD und Grünen verabschiedet (unsere Zeitung berichtete). Sie wird zum September wirksam, nachdem bereits im Januar die Kosten für die Kinderbetreuung angehoben worden war.

Ein Freifahrtschein für die Stadt Füssen?

In der Petition „Jedes Kind, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, hat Anspruch auf beste Bildung!“ wird darauf verwiesen, dass die bayerische Staatsregierung 2019 die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung in Bayern deutlich spürbar ausgeweitet habe, um die Eltern zu entlasten – mit den Zuschüssen von monatlich 100 Euro pro Kind. In der Petition heißt es nun: „Es macht den Anschein, dass die Stadt Füssen die Förderungen des Freistaates als ’Freifahrtschein’ für sich definiert hat, um die seit vielen Jahren marode Stadtkasse auf eine schnelle und effektive Art und Weise zu sanieren. Indem sie den Eltern eine erneute Erhöhung der monatlichen Gebühren in einer nicht akzeptablen und unverschämten Höhe auferlegt.“

Das trifft auch die Normalverdiener in Füssen

Mit der beschlossenen Gebührenerhöhung werde eine „extreme und unverhältnismäßige Mehrbelastung der Familien billigend in Kauf genommen“. Das treffe Normalverdiener, Alleinstehende und finanzschwache Familien. Es drohe eine „Benachteiligung von Familien und Kindern mit geringem oder normalem Einkommen, da diese sich die plötzlich hohen Gebühren nicht leisten können“. Gefordert wird unter anderem eine „Rücknahme der Gebührenerhöhung! Wenn nötig, gegebenenfalls eine angemessene Anpassung in nachvollziehbarer Höhe“. Die dann erzielten Mehreinnahmen dürften „nur zugunsten der Betreuungseinrichtungen und nicht zur Haushaltssanierung“.

Bürgermeister: Defizit der Kitas wird nun etwas reduziert

Bürgermeister Maximilian Eichstetter verweist darauf, dass allein die Kitas der Stadt Füssen ein jährliches Defizit von 2,5 Millionen bescheren. Die Mehreinnahmen aus den Gebühren von vielleicht 300.000 Euro dienten ausschließlich dazu, dass Defizit bei der Kinderbetreuung etwas zu minimieren – das Geld werde nicht zum Stopfen anderer Haushaltslöcher verwendet. Diesen Sachverhalt will er in einem Gespräch Denise Cebeci und ihren Mitstreiterinnen mitteilen. Dazu hatte der Bürgermeister von sich aus eingeladen, nachdem er auf die Petition aufmerksam wurde. Für Eichstetter wichtig: Die Stadt Füssen kann – anders als manch andere Kommunen – ausreichend Betreuungsplätze anbieten. Und man sei mit den Gebühren unter den Höhen geblieben, die in der Nachbargemeinde Schwangau eingeführt wurden.